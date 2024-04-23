Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

"Porsche на тестя": у замначальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Валентина РоманенкоВторник, 23 апреля 2024, 16:29
Porsche на тестя: у замначальника полиции нашли 14 млн незаконных активов
фото прокуратуры

По результатам проведенного мониторинга образа жизни правоохранители обнаружили признаки незаконного обогащения у полицейского который, занимая руководящую должность в Днепре, за два года приобрел активов минимум на более 14 млн гривен.

Источник: НАПК, ГБР, Офис генпрокурора, источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет об Андрее Довгуне.

Реклама:
 
Андрей Довгун
фото: dduvs.edu.ua

С 2021 по 2022 годы поодозреваемый занимал должность заместителя начальника одного из управлений полиции ГУНП в Днепропетровской области. За это время он незаконно обогатился и приобрел активы, которые превышали его законные доходы более чем на 14 млн грн.

Речь идет о приобретении:

- земельного участка;

ВИДЕО ДНЯ

- жилого дома;

- автомобиля PORSCHE MACAN 2017 года выпуска.

 

В частности, установлено, что теща служащего приобрела земельный участок, стоимость которого согласно договору составляет 37 500 грн. В дальнейшем на нее было оформлено право собственности на жилой дом, который строился в течение 2022 года.

Это подтверждается документами, полученными при осуществлении следственных действий в рамках уголовного производства, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также правоохранители выяснили, что автомобилем Porsche Macan, формальным владельцем которого является тесть работника полиции, фактически пользовалась жена чиновника.

Сбережения и общие официальные доходы служащего, его семьи, тестя и тещи значительно ниже стоимости приобретенных активов.

23 апреля 2024 года ГБР под процессуальным руководством Днепропетровской облпрокуратуры сообщило о подозрении в незаконном обогащении и в декларировании недостоверных сведений правоохранителю из Днепра, которого в 2023 году разоблачили еще и на вымогательстве 200 тыс. долл. США несуществующего долга.

Служащему инкриминируется декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение.

 

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Темы: НАПКполицияДнепропетровская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне закрепились в части Очеретино, есть информация о захвате Бердичей

Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек

Британская разведка: В России количество совершенных военными убийств выросло на 900%

Разведка США считает, что Путин не приказывал убить Навального - СМИ

На войне погиб украинский экс-журналист

Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов

Все новости...
НАПК
Антикоррупцонные органы взялись за генерала СБУ Витюка – СМИ
НАПК проверит образ жизни главы АМКУ Кириленко после расследования "Схем"
В реестре НАПК нет деклараций 10 нардепов – ЧЕСНО
Последние новости
02:28
Россияне атаковали 10 громад Сумщины, на одну из них сбросили 16 мин
01:36
гимнастикаКовтун дважды за день завоевал "золото" чемпионата Европы
01:22
обновляется от 21:34Россияне атакуют Украину "Шахедами"
01:12
Власти РФ принудительно вывозят с оккупированных территорий недееспособных людей – росСМИ
00:22
В Джанкое прогремел мощный взрыв – соцсети
00:06
футбол"Жирона" с голом Довбика победила "Лас-Пальмас": результаты матчей 33 тура Ла Лиги
23:47
фотоПоявились снимки последствий удара по нефтебазе РФ в Смоленской области
23:25
Лубинец заявил, что международный Красный Крест превратился в адвоката россиян
22:56
обновленоНа Киевщине работала ПВО
22:52
В Норвегии туриста-поляка оштрафовали более чем на $1100 – слишком близко подошел к моржу
Все новости...
Реклама: