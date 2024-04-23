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Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 23 апреля 2024, 17:56
Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины
Риши Сунак и Йенс Столтенберг в Варшаве 23 апреля. фото Getty Images

Британский премьер Риши Сунак объявил, что в новом пакете помощи Соединенного Королевства для Украины будут миллионы патронов, сотни единиц техники и дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Сегодня мы идем еще дальше: мы предоставим Украине дополнительные полмиллиарда фунтов, достигнув 3 млрд фунтов стерлингов поддержки за этот год. Мы предоставим им рекордно большой пакет помощи".

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Детали: 23 апреля в Варшаве на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в продолжение анонса пресс-службы британского правительства Сунак отметил, что в пакет помощи войдут 400 единиц техники, 4 млн патронов, 60 лодок для осуществления водных рейдов, средства противовоздушной обороны, еще одна партия дальнобойных высокоточных ракет Storm Shadow.

Ранее в сообщении пресс-службы правительства отмечали, что речь идет о более 1600 боевых ракет и ракет ПВО, а среди техники – защищенные автомобили Husky, бронемашины и десятки машин повышенной проходимости.

"И это обозначит историческое обязательство увеличить финансирование на оборону до 2,5% ВВП... Поэтому в дополнение к нашим долгосрочным гарантиям безопасности мы предоставляем сегодня долгосрочные гарантии финансирования. По меньшей мере текущий уровень военной поддержки Украины на каждый следующий год, когда это потребуется. Это наиболее долгосрочное обязательство из тех, что предоставляло любое государство", – заявил премьер-министр Британии.

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Напомним, после заблаговременного объявления Лондона о новом пакете помощи Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Темы: помощь УкраинеВеликобритания
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