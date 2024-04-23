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Сенат США провел процедурное голосование по помощи Украине

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 23 апреля 2024, 22:07
Сенат США провел процедурное голосование по помощи Украине
Сенат США. Фото: Getty Images

23 апреля Сенат США поддержал сокращение процедуры рассмотрения законопроекта о финансировании военной и экономической помощи Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: 80 сенаторов поддержали ходатайство лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера "о завершении дебатов", которое позволяет принять законодательный пакет с помощью Украине по сокращенной процедуре. Против проголосовали 19.

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Перед этим сенатор-республиканец Майк Ли внес поправку, которая могла бы затянуть рассмотрение законопроекта, но ее отклонили простым большинством.

После нынешнего процедурного решения сенаторы будут иметь 30 часов (но не более часа на каждого) для обсуждения законопроекта, после чего будет проведено окончательное голосование. Там для принятия решения достаточно простого большинства голосов.

Посол Украины в США Оксана Маркарова напоминала, что в феврале во время предыдущего голосования в Сенате за помощь Украине выступления сенаторов продолжались всю ночь, поэтому "продолжительность этой части процедуры будет зависеть от того, как много сенаторов изъявят желание выступить и сколько времени будут выступать".

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Напомним: 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. Подробности документа читайте в этом материале.

Ранее Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений по новому закону может поступить в Украину уже в апреле.

Читайте также: Оружие из США, право бить по России и "красные линии" американцев. Интервью с Оксаной Маркаровой

Темы: СШАпомощь Украине
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