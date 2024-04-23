CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS

В следующем пакете американской военной помощи Украине стоимостью, вероятно, 1 миллиард долларов могут быть дальнобойные ракеты ATACMS.

Источник: телеканал CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Новый пакет, как говорится в материале, будет предоставлен по механизму PDA – то есть оружие Украине будет поставляться из запасов американской армии, что является самым быстрым из доступных путей.

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"Во время брифингов в Конгрессе в течение последних недель представители администрации отметили, что США, вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS большой дальности как часть нового пакета помощи", – пишет CNN.

Представитель Белого дома отказался комментировать содержание пакета CNN, но сказал, что США "готовы быстро отправить военную помощь Украине для удовлетворения ее насущных потребностей в сфере боевых действий и противовоздушной обороны, как только законопроект пройдет Сенат и будет подписан".

Принятие законопроекта ожидается в ближайшее время после того, как сенаторы провели ключевое процедурное голосование 23 апреля.

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Как известно, США передали Киеву небольшую партию ATACMS дальностью 160 километров в октябре 2023 года. После этого об аналогичных американских поставках не сообщалось.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что последний телефонный разговор с Джо Байденом привел к договоренностям по поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.

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