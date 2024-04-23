Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 23 апреля 2024, 22:31
CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS
ATACMS, ФОТО GETTY IMAGES

В следующем пакете американской военной помощи Украине стоимостью, вероятно, 1 миллиард долларов могут быть дальнобойные ракеты ATACMS.

Источник: телеканал CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Новый пакет, как говорится в материале, будет предоставлен по механизму PDA – то есть оружие Украине будет поставляться из запасов американской армии, что является самым быстрым из доступных путей.

Реклама:

"Во время брифингов в Конгрессе в течение последних недель представители администрации отметили, что США, вероятно, впервые пришлют Украине ATACMS большой дальности как часть нового пакета помощи", – пишет CNN.

Представитель Белого дома отказался комментировать содержание пакета CNN, но сказал, что США "готовы быстро отправить военную помощь Украине для удовлетворения ее насущных потребностей в сфере боевых действий и противовоздушной обороны, как только законопроект пройдет Сенат и будет подписан".

Принятие законопроекта ожидается в ближайшее время после того, как сенаторы провели ключевое процедурное голосование 23 апреля.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, США передали Киеву небольшую партию ATACMS дальностью 160 километров в октябре 2023 года. После этого об аналогичных американских поставках не сообщалось.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что последний телефонный разговор с Джо Байденом привел к договоренностям по поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.

Читайте также: Оружие из США, право бить по России и "красные линии" американцев. Интервью с Оксаной Маркаровой.

Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне закрепились в части Очеретино, есть информация о захвате Бердичей

Зеленский уволил главу Броварской РГА, который сбил 4 человек

Британская разведка: В России количество совершенных военными убийств выросло на 900%

Разведка США считает, что Путин не приказывал убить Навального - СМИ

На войне погиб украинский экс-журналист

Ночью сбита 21 из 34 ракет оккупантов

Все новости...
Трех человек ранила российская армия в Сумской области
Зеленский обсудил с Сырским усиление фронта в Донецкой области
Сенат США провел процедурное голосование по помощи Украине
В УГКЦ решительно осудили нападение на ромов в Львове
Последние новости
02:28
Россияне атаковали 10 громад Сумщины, на одну из них сбросили 16 мин
01:36
гимнастикаКовтун дважды за день завоевал "золото" чемпионата Европы
01:22
обновляется от 21:34Россияне атакуют Украину "Шахедами"
01:12
Власти РФ принудительно вывозят с оккупированных территорий недееспособных людей – росСМИ
00:22
В Джанкое прогремел мощный взрыв – соцсети
00:06
футбол"Жирона" с голом Довбика победила "Лас-Пальмас": результаты матчей 33 тура Ла Лиги
23:47
фотоПоявились снимки последствий удара по нефтебазе РФ в Смоленской области
23:25
Лубинец заявил, что международный Красный Крест превратился в адвоката россиян
22:56
обновленоНа Киевщине работала ПВО
22:52
В Норвегии туриста-поляка оштрафовали более чем на $1100 – слишком близко подошел к моржу
Все новости...
Реклама: