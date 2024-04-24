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Только помощи США недостаточно для победы над РФ – Кулеба

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 24 апреля 2024, 17:50
Только помощи США недостаточно для победы над РФ – Кулеба
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников активизировать производство оружия для усиления помощи Украине, подчеркнув, что только восстановление военной поддержки США недостаточно для победы над Россией и необходим объединенный фронт поддержки партнеров.

Источник: Кулеба в интервью The Guardian, "Европейская правда"

Детали: По словам министра, союзники Украины должны перейти от "выражения сострадания и сострадания украинцам и обещаний помочь в восстановлении к предотвращению гибели людей и разрушения страны".

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Глава МИД пояснил, что только возобновление военной помощи США после месяцев задержки в Конгрессе не будет достаточным для победы над Россией: "Ни один отдельный пакет не может остановить россиян. Что остановит россиян – это объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров".

Кулеба призвал Запад увеличить производство вооружений, как это сделала Украина, поскольку Россия выпускает примерно в десять раз больше оружия на фоне нехватки средств противовоздушной обороны в Киеве.

"Когда я вижу, чего достигла Россия в развитии оборонно-промышленной базы за два года войны и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", – считает глава. украинской дипломатии.

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По оценке главы МИД, пик военно-промышленного производства у союзников Украины ожидается не раньше конца 2024 года.

В том же интервью Кулеба приветствовал решение Конгресса США об одобрении дополнительного финансирования помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.

Параллельно премьер-министр Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц на совместной встрече обсудили дальнейшее сотрудничество по поддержке Украины.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияСШАпомощь Украине
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