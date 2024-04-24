Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб

Российские оккупанты совершили за сутки более 60 атак на украинские позиции по всей линии фронта, в частности 18 атак - на Лиманском направлении, защитники нанесли удары по 11 районам сосредоточения личного состава врага.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на вечер 24 апреля

Дословно: "В общем, враг нанес 13 ракетных и 51 авиационный удар, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах...

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 разведывательных БпЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника".

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Детали: На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 н.п.

На Купянском направлении нашими воинами отражена 1 атака в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 н.п.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Невского Луганской области; Тернов и Торского Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 н.п.

На Бахмутском направлении отбито 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Ивановское, Клищеевка Донецкой области. Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора, Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 н.п.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердичи, и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Калиново, Волчье, Александрополь, Архангельское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 н.п.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 н.п.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Также нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 н.п.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ольговка, Крынки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 н.п.