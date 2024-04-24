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США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 24 апреля 2024, 20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты тайно, еще до одобрения Конгрессом помощи, в марте отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, в апреле их украинские военные уже использовали против целей россиян.

Источник: агентства Reuters и АР со ссылкой на анонимного американского чиновника, пишет "Европейская правда"

Детали: Как утверждают информагентства, ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден одобрил в марте 2024 года. АР отдельно отмечает, что речь идет о "значительном количестве" ATACMS, но конкретное число не указывается.

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Украинская сторона впервые использовала эти ракеты утром 17 апреля, поразив российский аэродром в Крыму на расстоянии примерно 165 километров от линии фронта в Украине, добавил источник Reuters и AP. Также утверждается, что ATACMS использовали во время удара по оккупированному Бердянску Запорожской области (СМИ писали о взрывах в городе 15 апреля).

Пентагон изначально был против предоставления Киеву ATACMS из-за опасений, что это повредит боевой готовности США или что Украина будет использовать их для ударов по целям на территории России.

Но мнение Белого дома изменило использование Россией северокорейских баллистических ракет и удары по объектам украинской критической инфраструктуры – несмотря на предупреждение Вашингтона.

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В конце концов, окончательное решение Джо Байден принял в середине февраля во время совещания по национальной безопасности. Как утверждает Reuters, участники встречи – советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин, государственный секретарь Энтони Блинкен и председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун – единодушно поддержали предоставление Украине ATACMS.

Предистория:

  • Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что последний телефонный разговор с Джо Байденом привел к договоренностям по поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.
  • Американские СМИ также сообщали, что ATACMS могут войти в новый пакет военной помощи на 1 миллиард долларов, объявленный 24 апреля.

Темы: оружиепомощь УкраинеСШАвойна
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