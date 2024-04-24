США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ

Сполучені Штати таємно, ще до схвалення Конгресом допомоги, у березні відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS, у квітні їх українські військові вже використовували проти російських цілей.

Джерело: агентства Reuters і АР із посиланням на анонімного американського посадовця, пише "Європейська правда"

Деталі: Як стверджують інформагентства, ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який президент США Джо Байден схвалив у березні 2024 року. АР окремо зазначає, що йдеться про "значну кількість" ATACMS, але конкретне число не вказується.

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Українська сторона вперше використала ці ракети вранці 17 квітня, уразивши російський аеродром у Криму на відстані приблизно 165 кілометрів від лінії фронту в Україні, додало джерело Reuters і AP. Також стверджується, що ATACMS використали під час удару по окупованому Бердянську Запорізької області (ЗМІ писали про вибухи в місті 15 квітня).

Пентагон спочатку був проти надання Києву ATACMS через побоювання, що це зашкодить бойовій готовності США чи що Україна використовуватиме їх для ударів по цілях на території Росії.

Але думку Білого дому змінило використання Росією північнокорейських балістичних ракет і удари по об'єктах української критичної інфраструктури – попри попередження Вашингтона.

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Зрештою, остаточне рішення Джо Байден ухвалив у середині лютого під час наради з національної безпеки. Як стверджує Reuters, учасники зустрічі – радник з національної безпеки Джейк Салліван, міністр оборони Ллойд Остін, державний секретар Ентоні Блінкен і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун – одностайно підтримали надання Україні ATACMS.

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