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Супругов агентов ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы

Анастасия ПроцЧетверг, 25 апреля 2024, 12:54
Супругов агентов ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы
ФОТО: ОГП

К 15 годам заключения приговорили двух предателей, которые передавали оккупантам разведданные о местах дислокации Сил обороны и больниц в Херсоне

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "Злоумышленники корректировали ракетные удары России по военной и медицинской инфраструктуре областного центра. Задокументировано, что в начале 2023 года именно по их наводке оккупанты обстреляли местную больницу. В январе того же года сотрудники СБУ задержали обоих корректировщиков вражеского огня".

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ФОТО: ОГП

Детали: Сообщается, что осужденными являются муж и жена из Херсона, которые проживали в гражданском браке. В начале января 2023 года они попали в поле зрения оккупантов, когда откликнулись на "предложение" ФСБ в одном из российских телеграмм-каналов.

За денежное вознаграждение злоумышленники собирали информацию о расположении военных баз и других инфраструктурных объектов в Херсоне. Также врага интересовала информация о местах дислокации подразделения Нацполиции Украины, центра комплектования и социальной поддержки, местной военной администрации, ВСУ, больниц и блокпостов.

По наводке осужденных, оккупанты обстреливали военные и важные инфраструктурные объекты Херсона. На основании собранных материалов мужчина и женщина признаны виновными в государственной измене. Они приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Темы: Херсонгосизмена
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