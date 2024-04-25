Оккупанты ударили по Харьковщине, пострадали две женщины

25 апреля российская армия атаковала село Новоосиново Купянского района, в результате чего пострадали две женщины.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Оккупант нанес удар по селу Новоосиново Купянского района, в результате чего пострадали женщины в возрасте 70 и 73 лет".

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Детали: По словам Синегубова, в течение суток россияне обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области.