ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие: Зеленский на "Рамштайне" назвал нужды Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал жизненно важными приоритетами из помощи, в которой Украина нуждается от союзников, дальнобойное оружие, ПВО и артиллерию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Зеленского к участникам встречи Контактной группы по обороне Украины (формата "Рамштайн") во вторую годовщину его основания, которое транслировали на Twitter (X) Пентагона

Детали: Зеленский отметил, что дальнейшее развитие событий на фронте зависит от того, насколько быстро будут действовать Украина и союзники и будут ли выполняться договоренности.

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"Хотя за те полгода, пока мы ждали решения об американской помощи, российская армия сумела перехватить инициативу на поле боя, мы все еще можем не только стабилизировать фронт, но и продвигаться, достигая целей Украины в войне", – заявил он.

Первым приоритетом он назвал дальнобойное оружие, чтобы "ни один уголок оккупированной территории не был безопасным местом для оккупанта". Зеленский поблагодарил союзников за уже принятые решения о ракетах, которые "уже работают на фронте" – Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Вторым приоритетом президент назвал ПВО.

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"В этом году российские самолеты применили против Украины уже более 9 тысяч управляемых авиабомб. Нам нужны способности, чтобы сбивать их боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границе. Это возможно. Так же, как возможно защитить украинские города от российских ракет. Нам срочно нужны системы Patriot и ракеты к ним", – подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина нуждается как минимум в семи таких системах.

"У вас есть эти системы, и они действительно могут изменить ситуацию к лучшему. Как и ускорение предоставления F-16", – заявил президент.

Третьим приоритетом Зеленский назвал артиллерию и снаряды, подчеркнув, что сейчас дисбаланс украинских и российских сил в артиллерии составляет 1:10, и такая ситуация поощряет Россию думать о контрнаступлении.

Четвертым приоритетом он назвал производство оружия, как в странах-партнерах, так и в совместных проектах.

"Сейчас в Украине мы имеем потенциал для производства, в частности, дронов, который существенно превышает наши финансовые возможности. Такая же ситуация с системами радиоэлектронной борьбы... Нужно заполнить наши оборонные мощности реальными заказами", – отметил Зеленский.

По информации СМИ, Испания отказалась передать Украине батарею Patriot, но предоставит немного ракет.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил возможность поставить Украине системы противовоздушной обороны.

А Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Также, по данным СМИ, немецкое правительство убеждает США поставить Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot.