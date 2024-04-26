Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Пентагон раскрыл, какое оружие закажет для Украины на $6 млрд

Олег Павлюк, Александр ШумилинПятница, 26 апреля 2024, 21:14
Пентагон раскрыл, какое оружие закажет для Украины на $6 млрд
Фото: Getty Images

Министерство обороны США 26 апреля опубликовало перечень оружия, которое закажет у американской оборонной промышленности для Украины в рамках пакета военной помощи на 6 миллиардов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Пентагона

Детали: Оборонное ведомство отмечает, что на 6 миллиардов долларов закажет для Украины дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, 155-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, подрывные снаряды и высокоточные авиационные боеприпасы.

Реклама:

Также указывается оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО, средства противодействия дронам, радиолокационные станции, противоартиллерийские радары, дроны Switchblade и Puma и средства поддержки украинского производства дронов.

Кроме того, США планируют заказать беспилотные авиационные комплексы, тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники, стрелковое оружие и патроны к нему и запчасти и техническое обслуживание.

Напомним, после 21-го заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

ВИДЕО ДНЯ

Программа USAI предусматривает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство нового вооружения для Украины, а не поставляет оборудование со своих складов.

Это стало возможным после того, как президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Читайте также: Осторожные Штаты Америки. Какие проблемы в поддержке Украины не снимает решение Конгресса США.

Темы: СШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин дал разъяснения относительно "принудительного возвращения украинцев из стран ЕС"

видео"РФ стремилась убить как можно больше мирных людей": Костин показал момент удара по Одессе

фотоВ Киеве демонтируют памятник «Переяславская рада» под Аркой дружбы народов

США временно одобрили расчеты в сфере энергетики с крупнейшими банками из РФ

The Insider: бывший российский военный и его жена из Киева организовывали в Европе диверсии

ISW: Российские войска готовят наступление. Выбирают между несколькими направлениями

Все новости...
США
Остин: США выделяют $6 млрд на заказ оружия для Украины
Госсекретарь США пригрозил Китаю новыми санкциями в случае поддержки войны России
ВСУ отвели танки "Абрамс" с фронта из-за угрозы российских беспилотников - AP
Последние новости
15:35
"Такие же граждане Украины, как и другие": в ТЦК отреагировали на мобилизацию водителей фур
15:22
Литва планирует построить в Украине 6 школ-бомбоубежищ до конца года
15:16
Печерский суд решил снять электронный браслет с митрополита УПЦ МП Павла
14:55
Ремонт "синей" ветки киевского метро обещают закончить к осени: начат демонтаж тоннеля
14:49
хоккейУкраина разгромила Китай в третьем туре чемпионата мира в Дивизионе 1В
14:39
В "Чесно" узнали, как ОП проводит оценку коррупционных рисков в своей деятельности
14:30
Телескоп Джеймса Уэбба сделал уникальные изображения туманности Лошадиная Голова
14:28
Карташов покинул пост директора украинского фонда стартапов
14:24
Украинца приговорили в РФ к 25 годам тюрьмы по делу о поджоге на железной дороге
14:02
обновлено, фото, видеоРоссияне ударили по Харькову: прилет по жилому району, один погибший, девять раненых
Все новости...
Реклама: