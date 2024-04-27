ISW оценил возможности Украины освободить всю свою территорию от оккупантов
Способность Украины вернуть всю свою территорию в долгосрочной перспективе зависит от многочисленных будущих решений на Западе, в Кремле и Киеве, и любые дискуссии, которые рассматривают перспективы украинской победы или поражения как заранее определенные результаты, игнорируют то, как все вовлеченные стороны могли динамично менять ход войны в Украине.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Западные СМИ продолжают сообщать, что отдельные официальные лица США возобновили обсуждение идеи "замораживания границ", поскольку последний пакет военной помощи США Украине может быть недостаточным, чтобы Украина вернула всю свою территорию.
Военные аналитики отметили, что сторонники нынешнего пакета не утверждали, что он сам по себе позволит Украине освободить всю оккупированную территорию, а обсуждение возможных конечных состояний войны является очень преждевременным, поскольку президент Джо Байден подписал законопроект с новой помощью только два дня назад.
Военная помощь США сейчас направляется в Украину, и понадобится несколько недель, чтобы прибыть в подразделения на передовой и иметь ощутимое влияние на поле боя.
Украинским силам сначала придется использовать помощь США чтобы стабилизировать линию фронта и остановить российское продвижение, в частности в направлениях Авдеевки и Часового Яра, в ближайшие недели.
Масштаб и интенсивность прогнозируемой российской наступательной операции летом 2024 года, которая вероятно начнется в июне, также остаются непонятными, и российское военное командование может активно оценивать и пересматривать планы своих летних наступательных усилий, чтобы учесть столкновения с лучше оснащенными украинскими силами.
Украинские силы должны будут защищаться от российских летних наступательных усилий и не дать российским силам достичь значительного оперативного прогресса в течение летних месяцев, прежде чем смогут бросить вызов инициативе и провести контрнаступательную операцию позже в 2024 или 2025 годах.
Украинские силы также должны решать текущие проблемы с обучением нового персонала, оснащением новых подразделений и восстановлением старых подразделений. Точное расписание этих усилий, которое, вероятно, будет играть значительную роль в определении расписания будущих контрнаступательных операций Украины, остается неясным.
По оценкам ISW, достаточная и последовательная западная помощь будет иметь решающее значение для будущих контрнаступательных усилий Украины, хотя США и Запад, вероятно, должны будут реагировать, поскольку украинское военное командование определяет масштаб и направленность таких операций и передает потребности Украины западным партнерам за несколько недель и месяцев до будущих контрнаступательных операций.
Ключевые выводы ISW за 26 апреля:
- Западные СМИ продолжают сообщать, что отдельные американские чиновники возобновили обсуждение идеи "замораживания линии соприкосновения" там, где она есть, поскольку последнего пакета военной помощи США Украине может быть недостаточно для того, чтобы Украина вернула себе всю свою территорию. Сторонники нынешнего пакета не утверждают, что он сам по себе позволит Украине освободить всю оккупированную территорию, а обсуждение возможных конечных состояний войны является очень преждевременным, поскольку президент Джо Байден подписал закон, санкционирующий новый пакет, только два дня назад.
- В последние дни резко возросло количество публичных встреч между официальными лицами из России, Беларуси, Китайской Народной Республики (КНР), Ирана и Северной Кореи: с 22 по 26 апреля состоялось не менее 10 двусторонних встреч на высоком уровне, что подчеркивает углубление многостороннего партнерства, которое эти государства выстраивают для противостояния Западу.
- Официальные лица КНР заявили, что НАТО несет ответственность за полномасштабное вторжение России в Украину на фоне встреч между официальными лицами КНР и Государственным секретарем США Энтони Блинкеном 26 апреля.
- Западные партнеры Украины продолжают предоставлять Украине немедленную и долгосрочную военную помощь, в частности, в сфере противовоздушной обороны.
- Как сообщается, украинские военные отвели танки M1A1 Abrams, предоставленные США, с линии фронта частично из-за распространенной угрозы российских беспилотников и других ударов.
- Российские власти продолжают расширять определение преследуемых антивоенных настроений, чтобы изобразить россиян, выступающих против войны в Украине, как выступающих против самой России.
- Российские силы недавно осуществили подтвержденное наступление к северо-западу от Авдеевки, а украинские силы осуществили подтвержденное наступление на восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя это продвижение, вероятно, не было недавним.
- Татарско-башкирская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода "Идель Реалии" сообщила 26 апреля, что в Самарской области формируется новый добровольческий мотострелковый батальон "Батыр".
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнародовала совместное заявление от имени 45 государств-членов, в котором говорится о том, что Россия произвольно удерживает тысячи украинских гражданских лиц в оккупированной Украине и подвергает их жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.