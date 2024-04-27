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В России на Кубани беспилотники атаковали два НПЗ, битумный завод и военный аэродром

Алена ИвашкивСуббота, 27 апреля 2024, 05:48
В России на Кубани беспилотники атаковали два НПЗ, битумный завод и военный аэродром
Пожар на Кубани, фото: Astra

В ночь на субботу десяток БПЛА якобы пытался атаковать два нефтеперерабатывающих завода, битумный завод, военный аэродром на Кубани.

Источник: губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, российское пропагандистское агентство ТАСС

Детали: По информации Кондратьева, было подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. 

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Чиновник также сообщил, что оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА.

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Позже глава Славянского района Краснодарского края добавил, что на Славянском НПЗ во время атаки беспилотников повреждена ректификационная колонна.

По информации местных жителей, в Северском районе Краснодарского края атакован Ильский НПЗ. После атаки БПЛА на заводе возник пожар, он уже почти потушен.

По данным Минобороны России средства ПВО над территорией Краснодарского края якобы уничтожили и перехватили шестьдесят шесть БПЛА, еще два дрона были уничтожены над Крымом.

Темы: Росcиябеспилотники
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