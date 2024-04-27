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РФ потеряла более тысячи своих вояк

Роман ПетренкоСуббота, 27 апреля 2024, 08:22
РФ потеряла более тысячи своих вояк
фото: тасс

Потери российских оккупантов за сутки 26 апреля составили 1124 человека.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 465054 (+1124) человек,
  • танков - 7268 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 13971 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 11905 (+38) ед,
  • РСЗО - 1049 (+0) ед,
  • средства ПВО - 775 (+3) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24),
  • крылатые ракеты - 2124 (+5),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35) ед,
  • специальная техника - 1968 (+6)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
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