Украина не обращалась к Польше относительно выдачи мужчин - посол

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч сообщил, что официальный Киев не обращался к Польше для помощи с возвращением украинских мужчин призывного возраста.

Источник: Зварыч в интервью TVN 24, "Европейская правда"

Детали: Посол общался с телеканалом по поводу влияния обновленного закона о мобилизации на зарубежных украинцев, который вступит в силу 18 мая. На вопрос, понадобится ли Украине помощь в транспортировке граждан, у которых будут просрочены документы, посол ответил, что Киев не обращался с такой просьбой к польской стороне.

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"Давайте подождем. Думаю, все пройдет нормально, без паники", – сказал посол.

В ответ на то, что в Берлине разрешат украинским мужчинам призывного возраста и дальше находиться в Германии с недействительными паспортами, дипломат отметил, что "это суверенное решение каждой страны, как обращаться с гражданами других стран".

"Мы не можем ничего заставить. Для нас главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной, чтобы все знали, о чем идет речь. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь", – сказал Зварыч. , добавив, что людям "нечего бояться".

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Он подчеркнул, что оценки количества украинских мужчин призывного возраста в Польше на данный момент "очень приблизительны".

"По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора", – сказал посол.

На вопрос, должны ли мужчины вернуться в Украину, чтобы встать на военный учет, посол ответил, что это не обязательно.

"Мы временно приостановили прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, чтобы технически подготовиться. Когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные. Есть идея, что это можно было бы сделать дистанционно", – сказал Зварыч.

Польский министр науки и высшего образования Дариуш Вечерек рассказал, что хочет проконсультироваться с Министерством образования и науки Украины и польским МИД по поводу того, как изменения в законе о мобилизации повлияют на студентов-украинцев в Польше.

Министр внутренних дел Марчин Кервинский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты граждан Украины, которое на этапе подготовки.

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