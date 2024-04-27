Британская разведка: В России количество совершенных военными убийств выросло на 900%

Разведка Великобритании обратила внимание на резкий рост в России количества убийств, которые совершили российские военные в 2023 году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ежедневный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне

Детали: 18 апреля 2024 года сайт "Медиазона" сообщил, что в 2023 году в России за убийства были осуждены 116 российских военных. Это почти на 900% больше, чем в прошлом году. В 2022 году таких осуждений было 13, в 2021 – 11.

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8 апреля 2024 газета New York Times со ссылкой на руководительницу организации "Россия за решеткой" Ольгу Романову сообщила, что в Россию из зоны боевых действий вернулись 15 тысяч помилованных заключенных.

Российское медиа "Верстка" сообщило, что против бывших осужденных возбуждено 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство в 2023 году.

24 апреля 2024 года сообщали, что Кировский суд приговорил к 22 годам за убийство и изнасилование пожилой женщины эксузника из рядов группы Вагнера после его освобождения.

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"Большое количество убийств, совершенных российскими солдатами, проходившими службу, и ветеранами, вероятно, частично связано с хроническими проблемами психического здоровья, связанными с войной. К ним относятся посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и снижение чувствительности на поле боя до насилия", – считают в британском Минобороны.

Вероятно, способствует насилию и то, что бывшие заключенные употребляют алкоголь и наркотики "из-за низкого морального состояния и скуки".

Это усложняет возвращение "в народ" бывших осужденных с предыдущей склонностью к преступности и чрезвычайному насилию.

Что предшествовало: В предыдущем обзоре британской разведки говорилось о задержании заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве.

Перед этим британская разведка сообщала о рекордном количестве дел о дезертирстве в военных судах России.