Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Силы обороны отразили 24 атаки на Авдеевском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 19:19
Силы обороны отразили 24 атаки на Авдеевском направлении – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В субботу на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских атаки, на Лиманском – 12.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Реклама:

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стрелечья, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хреновка, Леоновка Черниговской области; Миропольское, Новая Слобода, Клюсы Сумской области.

На Купянском направлении украинскими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 12 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Тернов Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Спирное, Ивановское, Клещеевка и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архангельское, Новожеланное и Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковиевка и западнее Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, однако в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел.  Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие

Украина готовит 7 новых соглашений по безопасности, в том числе с США - Зеленский

Зеленский уволил Витюка с должности главного киберразведчика СБУ

Республиканка Грин инициирует отставку соратника Джонсона

В Германии экстремисты сожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия в Украину

В Украине растет количество ДТП из-за пьяного вождения: патрульные говорят о беспрецедентной статистике

Все новости...
Генштаб
За сутки произошло 94 боевых столкновения: самый активный враг на Авдеевском направлении 
Россияне не снижают интенсивность атак, за сутки на фронте было 114 боестолкновений − Генштаб
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
Последние новости
21:40
видеоПод парламентом Грузии снова большой протест против закона об "иноагентах"
21:38
фотоВражеский дрон попал в трактор на Харьковщине: у тракториста – контузия
21:33
В Минобороны Украины приступили к разработке модели Системы интегрированной обороны
21:27
обновленоХарьковщина: Число раненых в Золочеве возросло до 13, в Липцах погибла женщина
21:11
США объявили масштабные санкции против России и стран, помогающих ей производить оружие
21:02
Оценка ИИ-стартапа CoreWeave выросла до 19 миллиардов долларов после привлечения новых инвестиций
20:49
Украина готовит 7 новых соглашений по безопасности, в том числе с США - Зеленский
20:31
Президент "Энергоатома", несмотря на обещания, так и не задекларировал дом тещи, где живет – "Схемы"
20:18
Зеленский уволил Витюка с должности главного киберразведчика СБУ
20:10
Правительство продлило кредитование для аграриев с прифронтовых и временно оккупированных территорий до 2025 года
Все новости...
Реклама: