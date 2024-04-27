Силы обороны отразили 24 атаки на Авдеевском направлении – Генштаб

В субботу на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских атаки, на Лиманском – 12.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 31 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стрелечья, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Хреновка, Леоновка Черниговской области; Миропольское, Новая Слобода, Клюсы Сумской области.

На Купянском направлении украинскими воинами отражено 7 атак в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силами обороны отражено 12 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Тернов Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка Донецкой области и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 6 атак в районах населенных пунктов Спирное, Ивановское, Клещеевка и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 24 атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Архангельское, Новожеланное и Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Парасковиевка и западнее Победы Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, однако в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.