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Россияне атакуют Украину "Шахедами"

Катерина ТищенкоСуббота, 27 апреля 2024, 21:34
Россияне атакуют Украину Шахедами
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером в ряде областей Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:32 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников для Херсонской и Николаевской областей.

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По состоянию на 21:08 "Шахеды" двигались из Днепропетровской области на Полтавщину, курсом на Кременчуг, а также из Николаевской области курсом на Одессу.

В 21:20 Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов" на Херсонщине.

По состоянию на 22:05: "Шахеды" из Черкасской области движутся курсом на Киевщину; БпЛА из Одесской области курсом на Винницкую область; Дроны из Николаевской области направляются на Кировоградщину.

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По состоянию на 23:01 "Шахеды" продолжают движение: из Винницкой области курсом на Хмельнитчину; из Николаевской области курсом на Кировоградщину.

Темы: Шахедбеспилотникивойна
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