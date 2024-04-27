Россияне атакуют Украину "Шахедами"

В субботу вечером в ряде областей Украины зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:32 Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников для Херсонской и Николаевской областей.

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По состоянию на 21:08 "Шахеды" двигались из Днепропетровской области на Полтавщину, курсом на Кременчуг, а также из Николаевской области курсом на Одессу.

В 21:20 Воздушные силы предупредили о новой группе "Шахедов" на Херсонщине.

По состоянию на 22:05: "Шахеды" из Черкасской области движутся курсом на Киевщину; БпЛА из Одесской области курсом на Винницкую область; Дроны из Николаевской области направляются на Кировоградщину.

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По состоянию на 23:01 "Шахеды" продолжают движение: из Винницкой области курсом на Хмельнитчину; из Николаевской области курсом на Кировоградщину.