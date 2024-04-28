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Британия: Потери России в войне составляют 450 тысяч человек

Мария Емец, Роман ПетренкоВоскресенье, 28 апреля 2024, 11:23
Британия: Потери России в войне составляют 450 тысяч человек
фото: ТАСС

По оценкам британских ведомств, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 450 тысяч личного состава и более 10000 единиц бронетехники.

Источник: министр по делам вооруженных сил Лео Дочетри, которого цитирует UK Defence Journal, "Европейская правда"

Детали: Министр привел такие оценки в ответ на вопрос оппозиционного депутата от Лейбористской партии Джона Хили, который попросил предоставить подробные оценки ведомства относительно российских потерь в Украине, как регулярной армии, так и частных военных компаний.

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"По нашим оценкам, были убиты или ранены около 450 тысяч российских военных, и еще десятки тысяч с начала конфликта стали дезертирами", – отметил Дочетри.

Он добавил, что численность погибших среди наемников российских частных военных компаний неизвестна.

"Также, по нашим оценкам, с начала конфликта было уничтожено более 10 тысяч единиц российской бронетехники, в том числе около 3000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотников (вид не указан – Ред.), 23 судна различных классов и более 1500 артиллерийских систем различных типов", – сообщил министр.

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Данные оценки по российским потерям личного состава близки к официальным подсчетам Украины, однако цифры по большинству видов техники существенно отличаются.

Темы: потери в войневойнаРосcия
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