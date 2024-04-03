Источники Politico: Если Россия пойдет в наступление, то линия фронта может разрушиться

Источники среди украинских высокопоставленных офицеров рассказали изданию Politico на условиях анонимности, что в случае нового наступления россиян летом существует большой риск того, что линия фронта разрушится. По словам собеседников, Украина нуждается в беспилотниках, гаубицах и сотнях тысяч снарядов и ракет.

Источник: высокопоставленные украинские офицеры на условиях анонимности изданию Politico

Дословно: "По словам высокопоставленных украинских офицеров, которые служили под командованием генерала Валерия Залужного - главнокомандующего Вооруженных сил Украины до его замены в феврале - военная картина является мрачной.

Реклама:

Офицеры говорят, что существует большой риск того, что линия фронта разрушится там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря значительно большей численности и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель разбивают украинские позиции, Россия, вероятно, сможет "прорваться через линию фронта и разрушить ее на некоторых участках".

Детали: Один из высокопоставленных военных источников заявил, что "сейчас Украине ничто не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, бросит. Мы не имеем таких технологий, а Запад не имеет их в достаточном количестве".

По его словам, только украинская стойкость и выносливость, а также ошибки российского командования могут изменить мрачную динамику.

ВИДЕО ДНЯ

Высокопоставленные украинские офицеры также напомнили, что полагаться на российские ошибки - это не стратегия, и они с горечью вспоминали об ошибках, которые, по их словам, с самого начала подорвали украинское сопротивление - ошибки, которые допустили как Запад, так и Украина.

Они также плохо высказывались о промедлении Запада, утверждая, что поставки и системы вооружений поступили слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы изменить ситуацию к лучшему, если бы они могли это сделать.

Один из офицеров рассказал, что "Залужный называл это "войной одного шанса".

В издании отмечают, что теперь все зависит от того, где Россия решит сосредоточить свои силы в наступлении, которое, как ожидается, начнется этим летом: "В преднаступательном ударе - от Харькова и Сум на севере до Одессы на юге - в последние недели значительно возросло количество ракетных ударов и ударов беспилотников, направленных на инфраструктуру, что затрудняет угадывание того, где будет нанесен главный удар".

Украинские офицеры отметили, что сейчас они нуждаются в более базовом традиционном вооружении, а также беспилотниках: "Нам нужны гаубицы и снаряды, сотни тысяч снарядов и ракет".

По словам этого источника, Украина нуждается в 4 миллионах снарядов и 2 миллионах беспилотников.

Офицеры подчеркнули, что им также нужно намного, намного больше солдат. Так в издании пишут, что сейчас Украина не имеет достаточного количества мужчин на передовой, и это усугубляет проблему недостаточной поддержки Запада.

Кроме того, по словам источников, в Украине сейчас не только военный кризис - но и политический кризис. Подчеркивают, что в то время как Украина уклоняется от большого призыва, "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может и раньше".

Напомним: