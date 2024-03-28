Зеленский: РФ готовится к новому наступлению в мае-июне

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению, которое ожидается где-то в конце мая или в июне. При этом он не сказал, о каком из направлений идет речь.

Источник: Зеленский в интервью CBS News

CBS News в описании интервью со ссылкой на слова президента Украины отмечает, что "украинские военные пока не готовы защищаться от другого крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы". В то же время, сам Зеленский на видео не говорит, что украинская армия не готова противостоять новому наступлению россиян.

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Прямая речь Зеленского: "Сегодня ситуация на востоке стабилизирована, насколько это возможно. Несмотря на факт дефицита соответствующего оружия, амуниции, несмотря на то, что мы начинаем готовить бригады к соответствующим важным для нас действиям, мы стабилизировали ситуацию. Она лучше той, которая была 2-3 месяца назад.

Мы всей информацией делимся с нашими партнерами и говорим, что Россия будет готовить контрнаступательные действия. Это может быть конец мая или июнь месяц...

Нам нужна сейчас помощь, чтобы готовить соответствующие бригады, которым придется воевать за нашу землю особенно в момент контрнаступательных действий, которые Россия хочет начать".

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Детали: По его словам, Украине нужно подготовиться, не только для того, чтобы "стабилизировать ситуацию", чему иногда партнеры очень радуются.

Зеленский встретился с журналистами во время поездки в Сумы. Там он инспектировал свежевыкопанные подземные бункеры в окрестностях города.

По его словам, вся эта территория находится в состоянии боевой готовности в ответ на значительное наращивание российских войск по ту сторону границы и нападения на близлежащие села: "Обычно, когда они атакуют артиллерией и уничтожают села, после этого они всегда пытаются их оккупировать. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому мы должны готовиться".

Он сказал, что больше всего Украине нужны американские системы противоракетной обороны Patriot и больше артиллерии: "Десятки миллиардов остаются в США... Давайте будем честными, деньги, которые выделяются Конгрессом, администрацией, в большинстве случаев, 80% этих денег - ну, по крайней мере, более 75% - остаются в США. Эти боеприпасы приходят к нам, но производство происходит там, и деньги остаются в США, и налоги остаются в США".

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