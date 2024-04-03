ГУР: Во время атак на объекты в российском Татарстане иностранное оружие не использовалось

Во время ударов дронами по объектам в российских городах Елабуга и Нижнекамск не использовалось оружие иностранного производства.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода"

Детали: При этом представитель ГУР отметил, что не будет официально подтверждать или опровергать причастность военной разведки или СБУ к событиям в Татарстане.

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Юсов не уточнил, чем именно могли быть поражены объекты на территории РФ, которые находятся на расстоянии более 1000 километров от Украины, однако отметил, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов "развивается очень динамично".

Прямая речь: "Мы видим, что "бавовна" на территории государства-агрессора продолжается, продолжается именно на военных объектах, которые непосредственно задействованы в геноцидной войне России против Украины. Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт.

Украинская отрасль производства беспилотных летальных аппаратов развивается, и развивается очень динамично, это факт. Этого не стоит скрывать. Конечно, все современные технологии, которые есть в мире, они применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения. И что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. И современные технологии там применяются.

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Когда будет возможность, мы это все сможем подробнее увидеть и проговорить. Когда появилась возможность показать Мagura V5 (украинскую многоцелевую надводную беспилотную лодку), то, собственно, мир увидел достаточно подробно и вблизи. Пока дополнительная информация на эту тему, скажем, нежелательна из соображений безопасности".

Детали: Представитель ГУР также подтвердил, что на одном из предприятий, которое было атаковано БПЛА, было производство по сборке дронов-камикадзе. Также, по его словам, одно из зданий рядом с предприятием было поражено российской ПВО.

Прямая речь: "Да, речь идет, в частности, о предприятии по сборке "Шахедов" и так называемых "Гераней". И, собственно, цели были поражены. Интересным моментом является то, что часть разрушений других соседних объектов была следствием действия российской так называемой противовоздушной обороны, противоракетной. Это не впервые. Пытаясь сбивать какие-то другие цели, они сами себе, как правило, больше всего и вредят".

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