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Большие украинские дроны атаковали НПЗ и предприятие в Татарстане: там собирали "Шахеды"

Ирина БалачукВторник, 2 апреля 2024, 09:05
Большие украинские дроны атаковали НПЗ и предприятие в Татарстане: там собирали Шахеды
Атака на НПЗ в Нижнекамске, РФ. ФОТО З TELEGRAM THE MOSKOW TIME

Власти субъекта РФ республики Татарстан заявили об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего произошел взрыв и есть пострадавшие, ранее сообщалось, что в Елабуге собирают "Шахеды". Источники УП в разведке отметили, что за атакой стоит ГУР, которое использовало большие самолетоподобные дроны. 

Источник: власти Татарстана, российские СМИ и российские Telegram-каналы, источники "Украинской правды" в ГУР 

Дословно власти Татарстана: "Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь". 

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Скриншот из google.maps

Детали: Сообщается, что все службы находятся в повышенной готовности.

В российских Telegram-каналах появилось видео одного из ударов.

На ролике видно, как дрон врезается в здание, в результате чего происходит большой взрыв, люди на переднем плане от испуга падают на землю.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет о пяти пострадавших. 

 
Фото из Telegram российского издания "Медуза"

Отмечается, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны (ОЭЗ) и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году. 

 
Фото Из Telegram The moskow time

Также росСМИ сообщают, что беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане.

Атака пришлась по заводу "Танеко", возник пожар. Сообщается, что его якобы быстро ликвидировали. Baza пишет, что пострадали 3 человека.

По данным источника УП, за атакой на Елабугу стоит Главное управление разведки Минобороны.

А за атакой на НПЗ, по данным источника УП в силовых структурах, стоят совместно СБУ и ГУР.

Почему это важно: Летом 2023 года сообщалось, что несколько сотен студентов колледжа "Алабуга Политех" (Татарстан) привлекли к сборке иранских дронов Shahed.

В июне 2023 года Белый дом опубликовал спутниковый снимок, который является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе, которыми Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине.

По данным американской разведки, завод по производству дронов строили в так называемой специальной экономической зоне "Алабуга" в сотнях километров к востоку от Москвы. Подготовительные работы по строительству попали на спутниковое фото, сделанное в апреле 2023 года. 

 
ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES

Расположение дорог и строений на спутниковом снимке очень похоже на территорию "Алабуга Политех", которую атаковали дроны 2 апреля.

 
Скриншот из google.maps

Елабуга находится за 1500 км от границы Украины. Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что у Украины есть дроны, которые способны пролететь более тысячи километров.

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Темы: Росcиябеспилотникивзрыв
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