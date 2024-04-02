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Стали известны подробности атаки украинского дальнобойного дрона на НПЗ в Татарстане

Валентина РоманенкоВторник, 2 апреля 2024, 12:28
Стали известны подробности атаки украинского дальнобойного дрона на НПЗ в Татарстане
фото из соцсетей

В результате совместной спецоперации украинской разведки и Службы безопасности Украины, по данным источников, была поражена установка первичной переработки нефти на НПЗ в российском Нижнекамске.

Источник: собеседники "Украинской правды" в ГУР и СБУ

Детали: По словам источников УП, украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это - 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5-ку крупнейших НПЗ РФ.

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Прямая речь: "Мы не будем прекращать поражать военную инфраструктуру страны-агрессора, чтобы она имела все меньше возможностей финансировать геноцидную войну против Украины. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы минимизировать поток нефтедолларов в российский военный бюджет, поэтому "хлопок" на российских НПЗ и других производствах будет продолжаться и усиливаться".

Что предшествовало: Утром на предприятия российского Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была осуществлена атака беспилотных летательных аппаратов. За этими спецоперациями, по данным УП, стоят украинские спецслужбы.

Напомним: Издание Financial Times написало, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку переживают, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации. В Офисе президента опровергли эту информацию.

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.

Знать больше: "Бавовна палала і буде палати". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

Темы: беспилотникивойнаГУРСБУ
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