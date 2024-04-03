Зеленский – критикам атак на НПЗ России: приезжайте сначала в Харьков, а потом что-то осуждайте

Президент Владимир Зеленский посоветовал тем международным организациям, которые осуждают удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, приехать в украинские города, которые постоянно находятся под обстрелами России и уже потом что-то осуждать.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом

Прямая речь: "Большое спасибо различным международным организациям, которые постоянно что-то осуждают.

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И это очень важно, что они действительно осуждают и фокусируются на ударах по Украине. Также некоторые поднимают вопрос об ударах по НПЗ (на территории РФ - ред.) на временно оккупированных территориях, где есть инфраструктурные объекты, так и на военных аэродромах РФ и на захваченных украинских.

Здесь очень просто можно этим организациям можно ответить.

Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света, без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает.

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И все осуждения относительно незаконной оккупации нашей территории, ударов по нашей энергетике, блэкаутов, которые мы пережили во время этих двух лет, подрыва нашей инфраструктуры, гидроэлектростанций... Все эти осуждения не привели к уменьшению атак Российской Федерации.

Это свидетельствует о том, что эти люди понимают только то, когда есть мощный ответ, поэтому я считаю, что наши западные партнеры должны поддерживать украинские ответы".

Напомним:

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.

Издание Financial Times узнало, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку переживают, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большую эскалацию.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в США не отнеслись положительно к ударам беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, но поскольку речь идет об украинских дронах, то никто не может запретить Украине бить по российским НПЗ.

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