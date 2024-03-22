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Стефанишина о призывах США не бить по НПЗ России: Мы действуем по лучшим стандартам НАТО

Алена МазуренкоПятница, 22 марта 2024, 12:50
Стефанишина о призывах США не бить по НПЗ России: Мы действуем по лучшим стандартам НАТО
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА, ФОТО ИЗ ЕЕ FACEBOOK

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.

Источник: Стефанишина на "Киевском Форуме по безопасности"

У Стефанишиной спросили, как украинская сторона отреагировала на статью о якобы призывах США к Украине прекратить удары по российским НПЗ.

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Прямая речь: "Украинская сторона ответила, я думаю, как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории Российской Федерации.

Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения. Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые имеются у нас.

Я хочу напомнить коллегам, которые делают такие заявления, когда в феврале 2022 года, я говорила со штаб-квартирой НАТО, чтобы они обратились в ООН, поскольку они способны "закрыть небо" над Украиной.

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Они сказали: Ольга, ты же не понимаешь стандартов НАТО. В понимании НАТО это означает прежде всего уничтожить инфраструктуру на территории России, которая дает возможность бомбить украинские города. Заводы, которые производят ракеты. Поэтому, мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО".

Детали: Комментируя враждебную атаку россиян 22 марта, вице-премьер отметила, что ожидает от партнеров предоставления Украине оружия: "Реакция это одно, мы ожидаем в первую очередь оружие".

Узнать больше: "Бавовна палала і буде палати". Что стоит за атаками по НПЗ России и как они вредят Кремлю

Темы: НАТОЕвропаобстрелРосcия
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