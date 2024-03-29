Зеленский рассказал, как в США отреагировали на атаки Украины по российским НПЗ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в США не отнеслись положительно к ударам беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России, но поскольку речь идет об украинских дронах, то никто не может запретить Украине бить по российским НПЗ.

Источник: Зеленский в интервью колумнисту The Washington Post Дэвиду Игнатиусу

У Зеленского спросили о реакции США на удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Прямая речь: "Реакция США не была положительной...

Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что вы не можете...

Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергетическую систему, а россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. ... Это справедливо".

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Детали: Отмечается, что Вашингтон не может ограничить развертывание Украиной собственного оружия и сдержать подобные атаки на энергетические объекты внутри России.

В издании отмечают, что Зеленский чувствует, что у него нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар по энергетике РФ - в надежде на создание системы сдерживания.

По словам президента, Украина может остановить российские атаки на украинскую энергосистему, заставив Россию заплатить аналогичную цену, а "когда Россия остановит эти шаги, мы остановимся".

Кроме того, Зеленский рассказал, что Украине не хватает средств противовоздушной обороны: "Это правда. Я не хочу, чтобы Россия знала, какое количество ракет ПВО мы имеем, но, в принципе, вы правы. Без поддержки Конгресса у нас будет большой дефицит ракет. Вот в чем проблема. Мы увеличиваем наши собственные системы противовоздушной обороны, но этого недостаточно".

Комментируя ситуацию на фронте, глава государства рассказал о дефиците боеприпасов, по его словам, если нужно делать 8 000 выстрелов в день – у Украины есть только 2 000 выстрелов.

Тогда нужно делать линию фронта короче: "Если она прорвется, россияне могут пойти на крупные города".

По его словам, Украина "пытается найти какой-то способ не отступать". Так, после захвата россиянами Авдеевки в феврале удалось "стабилизировать ситуацию благодаря разумным шагам наших военных".

Он считает, что если фронт останется стабильным, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу, чтобы провести новое контрнаступление позже. Поскольку, если не Украина, то РФ сама пойдет в наступление.

Прямая речь: "Если вы не делаете шагов для подготовки нового контрнаступления, Россия сделает их. Это то, чему мы научились в этой войне: Если вы этого не сделаете, это сделает Россия".

Напомним:

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.

Издание Financial Times узнало, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку переживают, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большую эскалацию.

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