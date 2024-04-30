Эстония не будет высылать украинских мужчин с простроченным паспортом

Министерство внутренних дел Эстонии не планирует принудительно высылать украинских мужчин призывного возраста, которые законно будут находиться на ее территории, в случае если их паспорта будут просрочены.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR, которое цитирует советницу отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс

Детали: По словам Викс, мобилизация − это вопрос, который касается государства и его граждан.

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Прямая речь Викс: "Министерство внутренних дел не имеет плана принудительной репатриации граждан Украины, которые законно проживают в Эстонии, сбежали из-за войны, в том числе граждан Украины, которые относятся к целевой группе возможной украинской мобилизации".

Детали: По данным издания, на 26 апреля разрешение на проживание в Эстонии на основании временной защиты имели 6 500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

Если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то, по словам Викс, они потеряют возможность путешествовать.

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"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии настоящего проездного документа", − отметила Викс.

По состоянию на конец апреля в Эстонии действующий вид на жительство на основании временной защиты имели около 31 тысячи украинцев, бежавших от войны.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что украинцы смогут оставаться и в Германии с просроченным паспортом.

А министр внутренних дел Марчин Кервиньский ранее анонсировал, что правительство Польши учтет решение Украины о приостановлении консульских услуг для мужчин 18-60 лет в общем решении о продлении временной защиты для украинцев.

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