В Харькове было 4 попадания "Шахедов": из-под завалов спасли мужчину
В Харькове зафиксировали 4 попадания "Шахедов" в объекты гражданской инфраструктуры: 4 человека погибли, 12 ранены, одного мужчину удалось спасти из-под завалов.
Источник: Харьковская областная прокуратура и ГСЧС в Telegram
Дословно прокуратура: "В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и т.д.".
Детали: Один из беспилотников попал прямо в 14-этажку: есть разрушения с 8 по 12 этаж. Погибла 68-летняя женщина.
Ранее сообщалось, что когда профильные службы приехали на место попадания, то оккупанты нанесли повторный удар, убив 3 спасателей.
Работники ГСЧС в это время проводили операцию по спасению 67-летнего мужчины, которого завалило плитами перекрытия на 3-м этаже.
Во время удара еще один работник ГСЧС и один полицейский получили ранения. Также травмированы одна медицинская сестра и 9 мирных жителей.
В ГСЧС сообщили, что 67-летнего мужчину из-под завалов удалось спасти.
Дословно ГСЧС: "К этой операции были привлечены около 10 чрезвычайников. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкратов деблокировали мужчину и передали медикам. Мужчина получил незначительные повреждения".
По данным прокуратуры, в г. Лозовая повреждено гражданское предприятие. Также зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области.
Предыстория:
- Оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову − убили 4 человека и ранили еще по меньшей мере 12.
- Ночью 4 апреля Россия применила против Украины 20 дронов-камикадзе "Шахед", 11 из них удалось уничтожить.