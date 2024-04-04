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В Харькове было 4 попадания "Шахедов": из-под завалов спасли мужчину

Ирина БалачукЧетверг, 4 апреля 2024, 09:17
В Харькове было 4 попадания Шахедов: из-под завалов спасли мужчину
Фото: Богдан Кутепов, Севгиль Мусаева, УП

В Харькове зафиксировали 4 попадания "Шахедов" в объекты гражданской инфраструктуры: 4 человека погибли, 12 ранены, одного мужчину удалось спасти из-под завалов.

Источник: Харьковская областная прокуратура и ГСЧС в Telegram

Дословно прокуратура: "В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и т.д.".

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Детали: Один из беспилотников попал прямо в 14-этажку: есть разрушения с 8 по 12 этаж. Погибла 68-летняя женщина. 

 
Фото: Богдан Кутепов, Севгиль Мусаева, УП

Ранее сообщалось, что когда профильные службы приехали на место попадания, то оккупанты нанесли повторный удар, убив 3 спасателей. 

 
Фото: Богдан Кутепов, Севгиль Мусаева, УП

Работники ГСЧС в это время проводили операцию по спасению 67-летнего мужчины, которого завалило плитами перекрытия на 3-м этаже.

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Во время удара еще один работник ГСЧС и один полицейский получили ранения. Также травмированы одна медицинская сестра и 9 мирных жителей.

В ГСЧС сообщили, что 67-летнего мужчину из-под завалов удалось спасти. 

 
Фото: Богдан Кутепов, Севгиль Мусаева, УП

Дословно ГСЧС: "К этой операции были привлечены около 10 чрезвычайников. Они с помощью ручного гидравлического инструмента и домкратов деблокировали мужчину и передали медикам. Мужчина получил незначительные повреждения".

По данным прокуратуры, в г. Лозовая повреждено гражданское предприятие. Также зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области.

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Темы: ХарьковШахеджертвы
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