Минобороны объяснило, что предусматривает отмена статуса "ограниченно годен"

После обнародования закона об отмене статуса "ограниченно пригоден" Министерство обороны Украины опубликовало разъяснение о том, что ждет военных и военнообязанных, которые имеют этот статус.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: 3 апреля был опубликован подписанный президентом Владимиром Зеленским закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригоден".

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Как объясняют в МОУ, отмена статуса "ограниченно пригоден " не означает автоматического перехода к другому статусу (годен/непригоден).

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Закон вступает в силу через месяц после опубликования, а именно 4 мая 2024 года.

Граждане, которые были признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев после вступления в силу закона. То есть до 4 февраля 2025 года.

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После вступления закона в силу у правительства есть 3 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе.

После повторного осмотра военные, которые будут признаны непригодными, - будут уволены с военной службы, а признанные годными – продолжат службу.

Военнообязанные, признанные непригодными, будут исключаться из воинского учета, а признанные годными – могут проходить службу.