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МИД Китая: В "украинском кризисе" не должно быть побежденных и победителей

Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 16:45
МИД Китая: В украинском кризисе не должно быть побежденных и победителей
коллаж: Getty Images

Министерство иностранных дел Китая назвало войну России против Украины "украинским кризисом" и заявило, что в ней "не должно быть победителей и побежденных".

Источник: представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, чьи слова передает "Укринформ"

Детали: Ван отметил, что следует прилагать усилия для деэскалации и прекращения "кризиса" путем переговоров, а не применения оружия.

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Прямая речь: "В политическом урегулировании не должно быть победителей и побежденных, зато должен царить мир. Китай будет продолжать играть конструктивную роль для достижения этой цели".

Детали: По словам дипломата, другие страны не могут критиковать Китай за "обычные отношения" с Россией.

Прямая речь: "Мы не стремились и не будем искать выгоды от конфликта, а другие страны не должны дискредитировать и нападать на обычные отношения между Китаем и Россией и не должны подрывать законные права Китая и китайских компаний".

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Детали: Также представитель МИД обратил внимание, что Китай не создавал этот конфликт, не участвует в нем и никогда не передавал ни одной воюющей стороне оружие или военное оборудование.

Что предшествовало:

  • В начале апреля США предостерегли Китай, чтобы он не помогал России в войне против Украины. Госдеп выразил обеспокоенность относительно усиления партнерства РФ и КНР, лидеры которых Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют провести встречу в Китае в следующем месяце.
  • Также президент США Джо Байден призвал Си Цзиньпиня повлиять на Россию и Иран в контексте войн в Украине и на Ближнем Востоке.

Темы: КитайвойнаУкраина
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