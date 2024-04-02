США предостерегли Китай, чтобы он не помогал России в войне против Украины

Государственный департамент США выразил обеспокоенность относительно усиления партнерства России и КНР, лидеры которых Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют провести встречу в Китае в следующем месяце.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг представителя Госдепа Мэтью Миллера

Прямая речь Миллера: "Мы очень четко дали понять, что не хотим видеть, как Китай делает что-либо, что помогает поддерживать российскую агрессию в Украине, и мы будем продолжать давать это понять".

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Детали: Он добавил, что Соединенные Штаты четко показали, что они "обеспокоены" относительно "полномасштабного партнерства", которое видят в Вашингтоне между Россией и Китаем.

Предыстория:

Ранее после встречи с китайским коллегой Ваном И в Пекине в понедельник министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Китай может сыграть "ключевую роль" в переговорах о мире в Украине.

Президент Китая Си Цзиньпин должен посетить Францию и Италию в мае.

Недавно официальные лица заявили изданию Politico, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии – иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи.

По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, где он обсуждал будущее Украины.