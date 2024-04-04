ГУР прогнозирует новые прилеты по военным объектам в РФ: Радиус будет увеличиваться

В Главном управлении разведки Минобороны прогнозируют, что украинские дроны продолжат атаковать военные объекты на территории России, а радиус их действия будет увеличиваться.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: Юсов напомнил, что ГУР не комментирует, не подтверждает и не опровергает, кто чем бил по военным объектам в Елабуге и Нижнекамске. Но, мол, все видели, что "добрые летательные объекты" долетели до законных военных целей на территории "оккупированного Россией Татарстана".

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Прямая речь: "Да, речь идет именно о военных объектах. По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "Шахедов"... там есть значительные разрушения производственных мощностей и затруднено продолжение работы предприятия.

Это хорошие результаты... и мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И радиус их будет увеличиваться".

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