ГУР прогнозирует новые прилеты по военным объектам в РФ: Радиус будет увеличиваться
В Главном управлении разведки Минобороны прогнозируют, что украинские дроны продолжат атаковать военные объекты на территории России, а радиус их действия будет увеличиваться.
Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона
Детали: Юсов напомнил, что ГУР не комментирует, не подтверждает и не опровергает, кто чем бил по военным объектам в Елабуге и Нижнекамске. Но, мол, все видели, что "добрые летательные объекты" долетели до законных военных целей на территории "оккупированного Россией Татарстана".
Прямая речь: "Да, речь идет именно о военных объектах. По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "Шахедов"... там есть значительные разрушения производственных мощностей и затруднено продолжение работы предприятия.
Это хорошие результаты... и мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И радиус их будет увеличиваться".
Предыстория:
- Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия Татарстана - в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, а технологический процесс предприятий не нарушен. По данным источника "Украинской правды" в ГУР МО, это была спецоперация украинских разведчиков. Беспилотники атаковали завод, на котором собирают иранские "Шахеды", маркируя их под "Герань-2".
- Пресс-служба особой экономической зоны "Алабуга" заявила, что дроны были "оснащены оборудованием стран НАТО".
- Один беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске и попал в технологическую установку, после чего начался пожар. Источники УП сообщили, что атака на НПЗ была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МОУ. По данным УП, украинский дрон попал в установку первичной переработки нефти на заводе.
- Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отмечал, что во время ударов дронами по объектам в российских городах Елабуга и Нижнекамск не использовалось оружие иностранного производства.