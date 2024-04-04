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ГУР прогнозирует новые прилеты по военным объектам в РФ: Радиус будет увеличиваться

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 апреля 2024, 16:57
ГУР прогнозирует новые прилеты по военным объектам в РФ: Радиус будет увеличиваться
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В Главном управлении разведки Минобороны прогнозируют, что украинские дроны продолжат атаковать военные объекты на территории России, а радиус их действия будет увеличиваться.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Детали: Юсов напомнил, что ГУР не комментирует, не подтверждает и не опровергает, кто чем бил по военным объектам в Елабуге и Нижнекамске. Но, мол, все видели, что "добрые летательные объекты" долетели до законных военных целей на территории "оккупированного Россией Татарстана".

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Прямая речь: "Да, речь идет именно о военных объектах. По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "Шахедов"... там есть значительные разрушения производственных мощностей и затруднено продолжение работы предприятия.

Это хорошие результаты... и мы все этому порадовались. Я думаю, что подобные радости будут и в будущем. И радиус их будет увеличиваться".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 2 апреля дроны атаковали предприятия Татарстана - в Елабуге и Нижнекамске. Местные власти заявили, что серьезных разрушений нет, а технологический процесс предприятий не нарушен. По данным источника "Украинской правды" в ГУР МО, это была спецоперация украинских разведчиков. Беспилотники атаковали завод, на котором собирают иранские "Шахеды", маркируя их под "Герань-2".
  • Пресс-служба особой экономической зоны "Алабуга" заявила, что дроны были "оснащены оборудованием стран НАТО".
  • Один беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске и попал в технологическую установку, после чего начался пожар. Источники УП сообщили, что атака на НПЗ была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МОУ. По данным УП, украинский дрон попал в установку первичной переработки нефти на заводе.
  • Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отмечал, что во время ударов дронами по объектам в российских городах Елабуга и Нижнекамск не использовалось оружие иностранного производства.

Темы: беспилотникиГУРвойнаРосcия
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