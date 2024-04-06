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Повестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от "Слідство.Інфо"

Валентина РоманенкоСуббота, 6 апреля 2024, 19:55
Повестка как месть: в СБУ и МОУ отреагировали на новую информацию от Слідство.Інфо
иллюстрация "Слідство Info"

Служба безопасности Украины и Минобороны совместно с Генштабом проверяют информацию, обнародованную изданием "Слідство.Інфо", относительно попыток вручить повестку их журналисту после разоблачительного расследования в отношении сотрудника спецслужбы.

Источник: пресс-службы СБУ и Минобороны в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Служба безопасности Украины изучает информацию, обнародованную редакцией "Слідство.Інфо" сегодня.

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Сейчас СБУ, Министерство обороны и Генштаб ВСУ проводят соответствующую проверку. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Отдельно отмечаем, что согласно закону сотрудники СБУ не имеют полномочий предоставлять официальные указания или поручения по общению работников ТЦК с журналистами".

Дословно МОУ: "В Министерстве обороны возмущены давлением на журналистов и считают это категорически недопустимым.

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Журналистская работа - это основа любого демократического общества и неотъемлемая составляющая нашей победы над врагом. В то же время защита Украины от врага - обязанность каждого военнообязанного. Это честь, а не инструмент манипуляций.

Сейчас Министерство обороны совместно с Генштабом и СБУ выясняют детали сложившейся ситуации. По результатам доложим оперативно".

Что предшествовало: Журналисты-расследователи нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более чем 20 миллионов гривен по рыночной цене. Хотя в декларации чиновника указано, что за квартиру заплатили 12,8 миллионов гривен.

6 апреля стало известно, что после этого расследования журналисту "Слідства.Інфо" Евгению Шульгату сотрудники ТЦК пытались вручить повестку.

Темы: СБУскандалСМИ
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