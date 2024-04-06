Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский общается с депутатами, чтобы закон о мобилизации был проголосован парламентом в ближайшие дни.

Источник: Зеленский в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона

Прямая речь Зеленского: "Мы говорим с парламентом, чтобы они в ближайшие дни проголосовали соответствующий закон. Это очень важно. И это совсем не ответственно - то, что они делают...

Реклама:

Россиянам удалось с этим законом поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство.

А Запад спрашивает нас - а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то а для чего вам помощь? Почему мы должны помогать?".

Детали: Зеленский считает, что этот законопроект разделил общество на две части "на тех, кто за, и тех, кто против, на военных и гражданских". Он назвал это большой ошибкой, и что "депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: