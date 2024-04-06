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Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 20:33
Президент призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни
зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский общается с депутатами, чтобы закон о мобилизации был проголосован парламентом в ближайшие дни.

Источник: Зеленский в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона

Прямая речь Зеленского: "Мы говорим с парламентом, чтобы они в ближайшие дни проголосовали соответствующий закон. Это очень важно. И это совсем не ответственно - то, что они делают...

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Россиянам удалось с этим законом поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство.

А Запад спрашивает нас - а если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то а для чего вам помощь? Почему мы должны помогать?".

Детали: Зеленский считает, что этот законопроект разделил общество на две части "на тех, кто за, и тех, кто против, на военных и гражданских". Он назвал это большой ошибкой, и что "депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму".

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Предыстория:

  • Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Народные депутаты подали ко второму чтению документа 4269 правок.
  • Среди прочего члены комитета поддержали предложения о предоставлении отсрочки от мобилизации для аспирантов всех форм обучения, а также исключение из проекта закона нормы о мерах воздействия за уклонение от мобилизации.
  • В то же время депутаты отклонили правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.
  • 29 марта сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел все 4269 поправок, поданных народными депутатами ко второму чтению законопроекта о мобилизации.
  • По состоянию на 6 апреля комитет не завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации, однако уже 10 апреля законопроект может быть вынесен в сессионный зал для рассмотрения.

Темы: Зеленскиймобилизация
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