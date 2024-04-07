Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине могут расширить обязательную эвакуацию

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 22:33
На Харьковщине могут расширить обязательную эвакуацию
север Харьковской области, Google maps

Из северной части Харьковщины могут принудительно эвакуировать семьи с детьми.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы только завершили по Купянскому направлению обязательную эвакуацию из 18 населенных пунктов. Сейчас у нас там объявлена обязательная эвакуация еще из 47 населенных пунктов четырех громад.

Реклама:

Мы рассматриваем вопрос по северу. Это Харьковский район и Богодуховский район, Золочевское направление так называемое.

На самом пограничье, где населенные пункты постоянно под вражеским огнем, по нашей информации, по информации Нацполиции, детей уже нет. Однако мы эту ситуацию промониторим еще раз и, наверное, будем принимать решение. Даже те населенные пункты, которые расположены дальше от границы, однако все равно находятся под обстрелами. Потому что враг начал бить по тем населенным пунктам, по которым не наносил ударов еще месяц назад. Поэтому сейчас на Совете обороны области будем этот вопрос рассматривать".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Харьковская областьэвакуациядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
Харьковская область
Купянск: россияне попали авиабомбой в 4-этажку, из-под завалов достали тело женщины
Россия дважды за вечер атаковала Харьковский район
Последние новости
19:16
Tesla приостанавливает поставки Cybertruck из-за возможной проблемы с педалью акселератора
19:12
"Надели кандалы и растянули тело в форме звезды": украинец рассказал о пытках россиян
19:10
ПАСЕ призвала изъять замороженные активы РФ в пользу Украины
19:10
Движение по Подольско-Воскресенскому мосту откроют в сентябре – Кличко
19:05
В Румынии заметили российских шпионов среди беженцев из Украины
18:53
Суд отменил арест 20% акций Lifecell
18:51
Антикоррупцонные органы взялись за генерала СБУ Витюка – СМИ
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
Все новости...
Реклама: