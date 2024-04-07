На Харьковщине могут расширить обязательную эвакуацию

Из северной части Харьковщины могут принудительно эвакуировать семьи с детьми.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы только завершили по Купянскому направлению обязательную эвакуацию из 18 населенных пунктов. Сейчас у нас там объявлена обязательная эвакуация еще из 47 населенных пунктов четырех громад.

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Мы рассматриваем вопрос по северу. Это Харьковский район и Богодуховский район, Золочевское направление так называемое.

На самом пограничье, где населенные пункты постоянно под вражеским огнем, по нашей информации, по информации Нацполиции, детей уже нет. Однако мы эту ситуацию промониторим еще раз и, наверное, будем принимать решение. Даже те населенные пункты, которые расположены дальше от границы, однако все равно находятся под обстрелами. Потому что враг начал бить по тем населенным пунктам, по которым не наносил ударов еще месяц назад. Поэтому сейчас на Совете обороны области будем этот вопрос рассматривать".

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