"Дела Майдана": в Офисе генпрокурора рассказали, сколько и почему закрыто по сроку давности

В связи с истечением сроков давности, по состоянию на начало апреля 2024 года, суды закрыли 50 различных "дел Майдана", еще до сотни - в зоне риска, в Офисе генпрокурора отмечают несовершенство действующего законодательства, которое позволяет судьям, а особенно - стороне защиты, затягивать их рассмотрение.

Источник: ответ ОГП на запрос "Украинской правды"

Дословно: "По состоянию на 1 апреля 2024 года в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, процессуальные полномочия в которых осуществлялись прокурорами Офиса генерального прокурора и территориальных органов прокуратуры, судами вынесено 50 постановлений об освобождении 55 человек от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК Украины ("Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности" -ред).

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Уголовные производства в отношении этих лиц закрыты. Из числа указанных судебных решений 37 постановлений в отношении 45 лиц сейчас вступили в законную силу. От уголовной ответственности, в частности, освобождены 1 чиновник, 47 правоохранителей, в том числе 1 прокурор и 1 следователь, 1 должностное лицо аппарата суда, 1 руководитель коммунального предприятия, 1 должностное лицо органа местного самоуправления и 4 гражданских лица.

Кроме того, в уголовных производствах о преступлениях указанной категории судами принято 5 обвинительных приговоров в отношении 7 человек, которые освобождены от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности. Из них 3 обвинительных приговора в отношении 5 человек в настоящее время вступили в законную силу".

Детали: В Офисе генпрокурора отмечают, что в вышеуказанных уголовных производствах подавляющее большинство обвинительных актов (в отношении 40 фигурантов) было направлено в суд еще в течение 2014-2017 годов, в отношении 14 человек - в течение 2018-2020 годов.

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"Это свидетельствует о неоправданно длительном рассмотрении таких уголовных производств в судах, что в основном и привело к освобождению обвиняемых от уголовной ответственности или от назначенного наказания в силу истечения сроков давности", - подчеркивают в ОГП.

Среди прочего это связано с тем, что судьи не соблюдают требования уголовного процессуального законодательства, прежде всего, нарушают разумные сроки рассмотрения уголовных производств.

К закрытию приводит также длительное, в нарушение требований ст. 314 УПК Украины, неназначение дел к рассмотрению и непроведение в них судебных заседаний, уклонение от рассмотрения дел способом безосновательного заявления самоотводов и возвращения обвинительных актов, нарушение правила непрерывности судебного разбирательства - назначение судебных заседаний со значительными интервалами, которые порой могут достигать от 1,5 до 3 месяцев, а иногда и полгода и тому подобное.

Относительно вопроса УП о том, сколько производств по "делам Майдана" находятся в зоне риска закрытия из-за истечения сроков давности, в ОГП ответили, что в настоящее время прокуроры обеспечивают поддержание публичного обвинения в 99 уголовных производствах в отношении бывших правоохранителей, прокуроров, судей и работников суда в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, в которых истекли сроки давности.

При этом отмечается, что закрытие судом указанных производств в связи с истечением сроков давности возможно только при наличии соответствующих ходатайств участников судебного процесса и при условии обязательного согласия обвиняемого на закрытие уголовного производства по нереабилитирующим основаниям.

В частности так Шевченковский районный суд Киева 21 марта 2024 года удовлетворил ходатайство бывшего председателя КГГА Александра Попова о закрытии дела о разгоне протестующих на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года из-за истечения сроков давности.

В то же время, как уточнили "Украинской правде" в ОГП, Попов фигурирует как свидетель по делу о государственной измене, совершенной бывшими украинскими чиновниками в интересах России путем применения насилия к участникам Евромайдана.

Ранее в рамках этого расследования правоохранители разоблачили бывшего кадрового офицера-разведчика. Речь идет о персонаже с псевдонимом Андрей Ваджра. Обвинительный акт в отношении него ОГП в апреле направил в суд.

Что предшествовало: В феврале 2023 года руководитель Департамента "Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской отмечал, что сроки давности по 60 делам, которые рассматриваются в судах и касаются тяжких преступлений, совершенных против участников акций протеста 2013/14 гг, заканчиваются через год. Прокуратура настаивала на изменениях в УПК, чтобы не допустить их закрытия.

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