Комитет Рады определился с размерами штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об усилении ответственности за военные правонарушения исключил уголовную ответственность и определил размеры штрафов для граждан и должностных и юридических лиц.

Источник: председатель комитета Сергей Ионушас (фракция "Слуга народа") в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня (8 апреля - ред.) мы рекомендовали парламенту принять законопроект №10379 за основу и в целом с комитетскими правками. В частности, комитет предложил исключить из проекта закона все изменения в Уголовный кодекс, то есть тюремных сроков за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации не будет".

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Детали: Ионушас также сообщил, что комитет определил размер штрафов за нарушение правил воинского учета и мобилизации.

Согласно комитетским предложениям, за нарушение правил воинского учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях) в мирное время будет предусматриваться штраф от 3400 до 5100 гривен, повторно или в особый период - от 17000 до 22500 гривен.

В то же время за нарушение законодательства об обороне и мобилизации (статья 210-1 КУоАП) в мирное время планируется установить штрафы от 5100 до 8500 гривен для граждан, 17000-34000 гривен - для должностных и юридических лиц. Во время военного положения штрафы составят от 17000 до 22500 гривен - для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен - для должностных и юридических лиц.

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В свою очередь первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук в комментарии УП уточнил, что соответствующий законопроект рассмотрят в зале парламента в ближайшее время - после принятия проекта закона о мобилизации.

В первоначальной версии законопроекта за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра, предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Также планировалось установить значительно более высокие штрафы. В частности, нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время предусматривало наложение штрафа на граждан и должностных лиц в размере 34 000 - 85 000 тысяч гривен, а в условиях особого периода - 153 000 - 204 000 тысяч гривен.

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