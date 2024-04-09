В Донецкой области от российских ударов во вторник погиб человек и есть раненые

В результате российских обстрелов в Донецкой области во вторник 9 апреля погиб один человек и еще три получили ранения.

Источник: сообщение председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина

Дословно: "Константиновка подверглась авиаудару - пока известно об 1 погибшем и 2 раненых.

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Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека - продолжается поисковая операция. Всего бомбой повреждены 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.

Еще один человек ранен в Соколе Очеретинской громады - его доставили в больницу".

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