В Донецкой области от российских ударов во вторник погиб человек и есть раненые
Вторник, 9 апреля 2024, 15:28
В результате российских обстрелов в Донецкой области во вторник 9 апреля погиб один человек и еще три получили ранения.
Источник: сообщение председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина
Дословно: "Константиновка подверглась авиаудару - пока известно об 1 погибшем и 2 раненых.
Реклама:
Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека - продолжается поисковая операция. Всего бомбой повреждены 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.
Еще один человек ранен в Соколе Очеретинской громады - его доставили в больницу".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Также днем 9 апреля оккупанты атаковали Харьков, в центре города зафиксировали два попадания.
- 8 апреля Российская армия вечером 8 апреля нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Полтавской громаде, погиб человек.