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В Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ

Алена ИвашкивПятница, 10 мая 2024, 03:11
В Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ
фото иллюстративное: РосСМИ

В ночь на пятницу в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод".

Источник: российские СМИ со ссылкой на местных жителей, Astra, The Moscow Times

Детали: Несколько мощных взрывов прогремели в Дзержинском районе Калужской области.

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Были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего начался пожар в районе НПЗ.

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Кроме этого, в Подмосковье был сбит беспилотник, летевший в направлении столицы России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще три беспилотника якобы были уничтожены в Брянской области.

Дополнено: Провластные пропагандистские российские СМИ подтвердили, что на территории НПЗ "Первый завод" в Калужской области из-за падения беспилотника возник пожар. 

Никто не пострадал, горят три емкости с дизтопливом и емкость с мазутом.

Около 7.00 губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что пожар на НПЗ ликвидирован и пострадавших нет.

Предыстория: 

  • В ночь на 15 марта этот НПЗ в Калужской области уже был атакован дронами. Тогда на на предприятии произошел пожар и было повреждено оборудование.

Темы: Росcиябеспилотники
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