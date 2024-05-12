Россияне пять раз пытались атаковать Крынки – Генштаб

Российские оккупанты за сутки совершили 5 безуспешных атак на позиции защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение суток зафиксировано 155 боевых столкновений.

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В общем, враг нанес 13 ракетных и 118 авиационных ударов, совершил 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Северском операционном районе, в Черниговской и Сумской областях, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе города Сумы.

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На Харьковском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск, Бугруватка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении отражено 19 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Ивановка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Твердохлебово, Сергеевка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Краматорском направлении отражено 27 атак в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григорьевка, Новый Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении защитниками отражено 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Калиновое, Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новопокровское, Новоселовка Первая, Уманское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Карловка, Николаевка, Александрополь, Старая Николаевка, Прогресс, Новогродовка Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Сладкое, Красногоровка, Водяное, где враг, при поддержке авиации, 10 раз пытался прорвать оборону.

На Времовском направлении защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить подразделения из занимаемых рубежей.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции защитников в районе Роботино Запорожской области. Также нанес авиационный удар в районе населенного пункта Сторожевое Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 5 безуспешных атак на позиции защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.

В то же время, воины Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

По уточненной информации, в течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 зенитно-ракетных комплексах, 2 артиллерийских средствах, 2 радиолокационных станциях и 9 районах сосредоточения личного состава противника.