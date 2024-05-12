На Харьковщине эвакуировали 4 тысячи человек за более чем двое суток

Всего с начала российских наступлений в Харьковской области эвакуировано 4073 человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Уточняется, что 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 из Харьковского, 29 из Богодуховского и 570 человек эвакуированы волонтерами.

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Людей вывозят из населенных пунктов, где есть угроза для жизни и здоровья гражданских.

Власти сообщили, что тем, кто нуждается в размещении в места временного проживания, его предоставляют. Но из всех людей 70% имеют жилье для проживания, в основном остаются у родственников и близких.

В области сейчас развернули еще почти 900 мест для эвакуированных.

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"Укрзализныця" также согласилась предоставить дополнительные поезда в случае увеличения темпов эвакуации.

Напомним: По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты захватили еще 6 населенных пунктов в Харьковской области.