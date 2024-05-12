Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

На Харьковщине эвакуировали 4 тысячи человек за более чем двое суток

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 мая 2024, 10:53
На Харьковщине эвакуировали 4 тысячи человек за более чем двое суток
фото: ОВА

Всего с начала российских наступлений в Харьковской области эвакуировано 4073 человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Уточняется, что 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 из Харьковского, 29 из Богодуховского и 570 человек эвакуированы волонтерами.

Реклама:

Людей вывозят из населенных пунктов, где есть угроза для жизни и здоровья гражданских.

Власти сообщили, что тем, кто нуждается в размещении в места временного проживания, его предоставляют. Но из всех людей 70% имеют жилье для проживания, в основном остаются у родственников и близких.

В области сейчас развернули еще почти 900 мест для эвакуированных.

ВИДЕО ДНЯ

"Укрзализныця" также согласилась предоставить дополнительные поезда в случае увеличения темпов эвакуации.

Напомним: По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты захватили еще 6 населенных пунктов в Харьковской области.

Темы: Харьковская областьэвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о президентстве: Мои пять лет еще не закончились

фото, видеоНардепы "Евросолидарности" заблокировали трибуну: заседание Рады закрыто

Совет ЕС разрешил забирать доходы от активов РФ в пользу Украины

Десять военных ВСУ завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах

НАБУ и СБУ пришли с обысками в Государственную судебную администрацию

Энергетики отменили отключение света до вечера

Все новости...
Харьковская область
Бои на Харьковщине: утром враг продолжил штурмы, усилил обстрелы – источник
DeepState: Россияне оккупировали шесть поселков на Харьковщине
Обстрелы Вовчанска: из-под завалов достали двух мужчин и тело женщины
Последние новости
16:24
хоккейНХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
16:20
В Волчанске защитникам удалось стабилизировать ситуацию – "Хортица"
16:12
Северное сияние, возникшее 11 мая, может быть самым ярким за последние 500 лет – учёные
16:03
Зеленский о Путине: Из Кремля его вынесут только вперед ногами
15:57
Генштаб: россияне 23 раза пытался прорвать оборону на Покровском направлении
15:50
Россия нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа
15:42
ЕС подписал соглашение по безопасности с Молдовой
15:40
В NovaPay сообщили о возможности использовать их карту как зарплатную
15:34
Зеленский о президентстве: Мои пять лет еще не закончились
15:30
Сделка Raiffeisenbank и Дерипаски как сигнал: как не дать россиянам разблокировать активы в Европе
Все новости...
Реклама:
Реклама: