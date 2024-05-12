DeepState: Россияне оккупировали шесть поселков на Харьковщине
Воскресенье, 12 мая 2024, 10:21
По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты захватили 6 населенных пунктов в Харьковской области.
Источник: DeepState
Детали: По данным платформы, враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.
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Аналитики подтвердили продвижение противника в Ивановском и окрестностях.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
- В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.