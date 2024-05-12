Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

DeepState: Россияне оккупировали шесть поселков на Харьковщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 мая 2024, 10:21
DeepState: Россияне оккупировали шесть поселков на Харьковщине
deepstate

По данным аналитиков DeepState, российские оккупанты захватили 6 населенных пунктов в Харьковской области.

Источник: DeepState

Детали: По данным платформы, враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

Реклама:

Аналитики подтвердили продвижение противника в Ивановском и окрестностях.

Предыстория:

Темы: Харьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о президентстве: Мои пять лет еще не закончились

фото, видеоНардепы "Евросолидарности" заблокировали трибуну: заседание Рады закрыто

Совет ЕС разрешил забирать доходы от активов РФ в пользу Украины

Десять военных ВСУ завершили обучение по обслуживанию F-16 в Нидерландах

НАБУ и СБУ пришли с обысками в Государственную судебную администрацию

Энергетики отменили отключение света до вечера

Все новости...
В России заявили о мощном обстреле Белгорода
Украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии - Шольц
В России волгоградский НПЗ атаковал дрон, возник пожар
Ночью 12 мая дроны ГУР атаковали военные цели в трех областях РФ – источник
Последние новости
16:24
хоккейНХЛ запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
16:20
В Волчанске защитникам удалось стабилизировать ситуацию – "Хортица"
16:12
Северное сияние, возникшее 11 мая, может быть самым ярким за последние 500 лет – учёные
16:03
Зеленский о Путине: Из Кремля его вынесут только вперед ногами
15:57
Генштаб: россияне 23 раза пытался прорвать оборону на Покровском направлении
15:50
Россия нанесла ракетный удар по производственной инфраструктуре Конотопа
15:42
ЕС подписал соглашение по безопасности с Молдовой
15:40
В NovaPay сообщили о возможности использовать их карту как зарплатную
15:34
Зеленский о президентстве: Мои пять лет еще не закончились
15:30
Сделка Raiffeisenbank и Дерипаски как сигнал: как не дать россиянам разблокировать активы в Европе
Все новости...
Реклама:
Реклама: