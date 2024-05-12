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Илларион Павлюк оставит должность главы пресс-службы МОУ и вернется в ГУР – источники

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 20:00
Илларион Павлюк оставит должность главы пресс-службы МОУ и вернется в ГУР – источники
Илларион Павлюк. фото из его Facebook

Начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк сменит должность и вернется в Главное управление разведки.

Источник: три независимых друг от друга собеседника "Украинской правды" в военных кругах

Детали: Как объясняет УП один из источников, писатель возвращается на службу в ГУР МОУ. Этот вопрос обсуждается уже не первую неделю, но процесс это не быстрый.

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Еще один наш собеседник сказал, что вопрос перевода в определенной степени связан с приходом в МОУ на должность советника Кирилла Тимошенко.

Сам Илларион Павлюк на просьбу УП сказал, что пока не будет комментировать вышеуказанную информацию.

Что предшествовало: Писатель и военный Главного управления разведки Илларион Павлюк занял должность начальника Управления прессы и информации Министерства обороны в октябре 2023 года.

Темы: МинобороныГУР
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