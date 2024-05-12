КНДР с сентября отправила в Россию 6700 контейнеров со снарядами – Южная Корея
В Южной Корее оценивают, что КНДР с сентября 2023 года отправила в Россию около 6700 контейнеров со снарядами.
Источник: министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, которого цитирует агентство Yonhap
Детали: Шин Вон Сик оценил, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита между их лидерами в сентябре, что достаточно для размещения примерно 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.
Вместе с тем, разведка Южной Кореи заявила, что изучает подозрения относительно поставок в Россию северокорейского оружия, изготовленного в 1970-х годах.
Заявление Национальной разведывательной службы появилось в ответ на недавнее сообщение местных СМИ о том, что 122-мм артиллерийские снаряды, изготовленные в КНДР в 1970-х годах, оказались среди оружия, которое Россия использовала в своей войне против Украины.
"НРС подробно анализирует соответствующее обстоятельство, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", – заявили в южнокорейской разведке.
Предыстория:
- Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.
- Россия на заседании Совета безопасности ООН 28 марта наложила вето на резолюцию, которая продлевала мандат группы экспертов, ответственных за мониторинг санкций против Северной Кореи.
- В США заявили, что характер угрозы со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.
- В начале апреля в Пентагоне заявили, что Северная Корея продолжает предоставлять оружие России в ее войне против Украины, и партнерство между двумя странами процветает.