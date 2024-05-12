КНДР с сентября отправила в Россию 6700 контейнеров со снарядами – Южная Корея

В Южной Корее оценивают, что КНДР с сентября 2023 года отправила в Россию около 6700 контейнеров со снарядами.

Источник: министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, которого цитирует агентство Yonhap

Детали: Шин Вон Сик оценил, что Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита между их лидерами в сентябре, что достаточно для размещения примерно 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

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Вместе с тем, разведка Южной Кореи заявила, что изучает подозрения относительно поставок в Россию северокорейского оружия, изготовленного в 1970-х годах.

Заявление Национальной разведывательной службы появилось в ответ на недавнее сообщение местных СМИ о том, что 122-мм артиллерийские снаряды, изготовленные в КНДР в 1970-х годах, оказались среди оружия, которое Россия использовала в своей войне против Украины.

"НРС подробно анализирует соответствующее обстоятельство, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", – заявили в южнокорейской разведке.

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