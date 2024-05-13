На Харьковщине враг продолжает штурм, ведется интенсивный огонь – где идут активные бои

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, российские оккупационные войска продолжают штурмовые действия, ведется интенсивный огонь, Силы обороны дают отпор противнику.

Источник: собеседник "Украинской правды" в военных кругах, спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Детали: По словам источника УП, 13 мая враг пытается продвигаться в сторону населенного пункта Липцы и Старица, а также в сторону Волчанска. Наряду со штурмовыми действиями ведется интенсивный огонь из минометов, артиллерии и авиации по позициям украинских защитников.

Реклама:

В воскресенье противник продолжал активные действия в районах населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы, Олейниково, Бугруватка, Волчанск.

Силы обороны Украины отражают атаки врага, нанося удары по штурмовым группам. Активно применяется артиллерия и минометы.

Сейчас российские войска пополняют потери, боеприпасы и готовятся к дальнейшим действиям, добавил собеседник УП.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Генштаба Лиховий, рассказывая в эфире о ситуации за неделю, отметил, что на Харьковском направлении, где враг 10 мая перешел границу, к вечеру воскресенья совершил 31 атаку на направлениях населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Глубокое, Огирцево, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск и Бугруватка.

Представитель ГШ подтвердил, что противник имеет тактические успехи, обстановка остается сложной и динамично меняется.

"Спланированы мероприятия по уничтожению противника, который вклинился в нашу оборону", - добавил Лиховий.