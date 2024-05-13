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За последние 6 месяцев Украина перехватила 46% российских ракет – WSJ

Алена МазуренкоПонедельник, 13 мая 2024, 10:45
За последние 6 месяцев Украина перехватила 46% российских ракет – WSJ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

По сравнению с предыдущим полугодием украинская противовоздушная оборона стала перехватывать гораздо меньше российских ракет, так, за последние 6 месяцев ПВО удалось сбить 46% ракет, а за предыдущее полугодие - 73%.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "За последние шесть месяцев Украина перехватила около 46% российских ракет, по сравнению с 73% за предыдущий шестимесячный период, согласно анализу ежедневных данных командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, проведенному The Wall Street Journal.

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В прошлом месяце показатель перехвата упал до 30% ракет. Уровень перехвата беспилотников дальнего радиуса действия "Шахедов", которые легче сбить, за последние шесть месяцев снизился лишь на 1 процентный пункт до 82%".

Детали: Отмечается, что ухудшение эффективности украинской ПВО происходит на фоне того, что Россия увеличивает количество беспилотников и ракетных атак, а также запускает все больше оружия, которое трудно поразить, например, баллистические ракеты.

Кроме того в Киеве заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом систем Patriot.

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фото: WSJ

За последние 6 месяцев Россия выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущие 6 месяцев.

Представитель Вооруженных сил Украины объяснил изданию, что перехват большего количества атак приводит к истощению запасов боеприпасов, а большие обстрелы могут перегрузить украинскую оборону, поскольку системы ПВО иногда не успевают перезаряжаться достаточно быстро.

За последние 6 месяцев РФ выпустила по Украине почти вдвое больше "Шахедов" - 2 628 - по сравнению с предыдущим периодом. По словам аналитиков, дроны частично используются для тестирования систем ПВО перед запуском ракет.

Темы: ракетный ударРосcияУкраинаПВО
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