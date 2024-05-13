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Воины 47 ОМБр сбили российский "Аллигатор"

Ирина БалачукПонедельник, 13 мая 2024, 12:12
Воины 47 ОМБр сбили российский Аллигатор
Фото иллюстративное из Telegram 47 ОМБр

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47 отдельной механизированной бригады сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Источник: 47 ОМБр в Telegram

Дословно бригада: "Друзья, отличные новости. Воины 47 отдельной механизированной бригады приземлили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"".

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Детали: Где именно это произошло, 47 ОМБр не уточняет, но отмечает, что стоимость такого вертолета − $16 млн.

Темы: авиаВооруженные силы
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