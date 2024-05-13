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Сунак заверил в поддержке Украины, несмотря на слив в СМИ, разговоры Кемерона и Трампа

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 13 мая 2024, 21:20
Сунак заверил в поддержке Украины, несмотря на слив в СМИ, разговоры Кемерона и Трампа
Британский премьер Риши Сунак. Фото - Getty Images

Правительство Великобритании настояло на том, что его позиция относительно поддержки Украины в полномасштабной войне против России не претерпела изменений после публикации СМИ о диалоге главы британского МИД Дэвида Кэмерона с Дональдом Трампом, свидетельствовавшей об обратном.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Комментарии британских чиновников вызвал опубликованный накануне материал газеты The Times, который пересказывал неизвестные до тех пор подробности встречи Трампа и Кэмерона в имении экс-президента США Мар-а-Лаго в апреле.

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Как утверждает The Times со ссылкой на "высокопоставленный источник", глава МИД Британии рассказал Трампу, что новая помощь поможет Украине удержать линию фронта и предоставит тому "наилучшие возможные условия" для заключения соглашения между сторонами.

"Какие лучшие условия, при которых вы, как президент (США. – Ред.), сможете заключить соглашение в январе (2025 года, то есть после вероятной победы на выборах. – Ред.)? Это когда обе стороны удерживают свои позиции и платят за это цену", – цитирует Кэмерона The Times.

Эти слова существенно расходятся с официальной позицией Британии, которая публично декларирует поддержку Украины до ее победы над Россией.

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Британский премьер Риши Сунак на просьбу прокомментировать материал The Times заявил, что не видел статьи, о которой идет речь, но подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась и что "Путин должен потерпеть поражение".

"Инвестиции в безопасность Украины – это инвестиции в нашу безопасность. Наши союзники по НАТО уже обеспокоены перспективой того, что если Путин добьется успеха, то они будут следующими – со всеми последствиями, которые это принесет", – добавил Сунак.

Отметим, что в начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Темы: Великобритания
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